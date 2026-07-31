Soccorrono marocchino ferito, sanitari presi a pugni e sputi

I carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno arrestato un 57enne marocchino, residente in città e con precedenti di polizia per reati contro la persona, con l’accusa di violenza e minaccia a un pubblico ufficiale e lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria. Il fatto è avvenuto la mattina del 29 luglio 2026 in piazza San Francesco.

L’aggressione

Secondo quanto ricostruito, il personale della Croce Rossa italiana stava prestando soccorso a un uomo trovato a terra, semi cosciente e ferito. Alla vista degli operatori, invece di affidarsi alle loro cure, li avrebbe minacciati di morte e aggrediti fisicamente, colpendoli a pugni e sputando loro in faccia. L’autista della Croce Rossa italiana è così rimasta ferita.

Il 57enne è stato sedato e sottoposto alle cure necessarie. Al termine del servizio, l’uomo è stato arrestato e poi rimesso in libertà ai sensi dell’articolo 121 del codice di procedura penale.

www.bolognatoday.it