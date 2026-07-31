Ong, fermo amministrativo e sanzione a nave Louise Michel

Non disponeva di carburante sufficiente per raggiungere Catania, il porto che le era stato assegnato: questa la motivazione fornita dal comandante della Louise Michel, nave dell’ONG battente bandiera tedesca, poi attraccata a Pozzallo.

Le verifiche della Guardia costiera hanno però accertato che l’imbarcazione aveva riserve adeguate per completare la rotta originariamente indicata. Sulla base di questi elementi, il Prefetto di Ragusa ha disposto il fermo amministrativo di venti giorni e una sanzione di 10mila euro.

Il rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità competenti non è un mero dettaglio procedurale: è la condizione che permette di coordinare i soccorsi in sicurezza, a tutela degli stessi migranti.

La nota del Viminale su X: