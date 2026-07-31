Migranti, Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna

Quasi 2000 migranti sono arrivati dal Marocco nell’enclave spagnola di Ceuta

Una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali, che hanno chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Il governo centrale ha negato la richiesta, ma ha deciso di mobilitare l’esercito in appoggio degli agenti della Guardia Civil, impegnati nei controlli alla frontiera col Marocco.

Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna

Il governo sta valutando di sospendere Schengen con la Spagna. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L’ipotesi è vagliata dall’esecutivo alla luce di quanto sta accadendo a Ceuta dove circa 2mila migranti sono entrati nell’enclave spagnola situata nel territorio del Marocco. Dalla premier Meloni al ministro degli Esteri Tajani, sui arrivate le prime reazioni e i primi commenti politici.

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A Ceuta, i migranti appena arrivati iniziano a introdursi con la forza nelle abitazioni di residenti spagnoli.

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Appena arrivati, i “migranti” invocano Allah.