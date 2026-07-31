Isernia, straniero molesta ragazze e le minaccia con una cintura: sarà rimpatriato

Hanno evitato che la situazione degenerasse i Carabinieri intervenuti a Isernia, dove un gruppo di giovani ragazze è stato minacciato da un 26enne straniero in evidente stato di alterazione. L’uomo, dopo aver importunato le giovani, ha bloccato l’auto con cui cercavano di allontanarsi e ha iniziato a minacciarle brandendo una cintura.

La richiesta di aiuto al 112 ha consentito l’arrivo immediato dei militari, che sono stati a loro volta aggrediti prima di arrestare l’aggressore, che è stato infine condotto presso un CPR ai fini del rimpatrio.

La nota del Viminale su X.