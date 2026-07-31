Governo spagnolo: no a “uso demagogico” della crisi a Ceuta

Fonti del governo spagnolo citate da El Pais hanno respinto “l’uso demagogico e di parte” della situazione a Ceuta, negando qualsiasi collegamento tra il massiccio arrivo dei migranti dal Marocco e la recente procedura straordinaria di regolarizzazione dei migranti.

È “falso” che quanti hanno attraversato il confine negli ultimi giorni possano beneficiare di tale procedura, hanno rimarcato le fonti, secondo cui la crisi sarebbe stata innescata piuttosto dall’interpretazione di una sentenza della Corte Suprema che vieta il rimpatrio di quanti raggiungono la costa a nuoto. Secondo le fonti, questa circostanza sarebbe stata “sfruttata da mafie e organizzazioni criminali” per approfittare della vulnerabilità dei migranti.

Ministro della Politica Territoriale spagnolo: rimpatri da Ceuta, ma non subito

Il ministro della Politica Territoriale spagnolo, Ángel Víctor Torres, ha dichiarato oggi che la Spagna “procederà al rimpatrio” delle migliaia di migranti entrati nelle ultime ore a Ceuta, grazie agli accordi in essere con il Marocco, precisando che “questo non significa che sarà immediato”.

In un’intervista a Radio Canarias, riportata da Servimedia, il Ministro ha affermato che la situazione nella città autonoma è “difficile e complessa”, ma che, “nel rispetto dei diritti umani e dell’umanità, queste persone saranno rimpatriate nei loro paesi attraverso le procedure stabilite”.

Torres ha ricordato che la Spagna ha accordi con paesi come Marocco, Mauritania e Senegal, che “devono essere rispettati dai firmatari”, precisando che occore prendere in esame “le circostanze di ogni singolo caso” perché “si tratta di persone diverse” ed è necessario appurare se si tratti di “adulti o minori” e agire nel rispetto dei regolamenti e “delle leggi che li riguardano”.

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