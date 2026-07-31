Francia, tre donne violentate in un mese: arrestato 17enne

“FRANCIA – A Villiers-sur-Marne, tre donne hanno vissuto la stessa vicenda da incubo nell’arco di un mese: sorprese sole per strada di notte, si sono ritrovate con la gola stretta da uno sconosciuto sbucato dal nulla, minacciate con un coltello, e alcune costrette a filmare la propria aggressione con il telefono.

➡️ La prima, 26 anni, stava tornando a casa dopo una serata tra amici (era venuta a vedere la partita di calcio a Parigi), quando il suo aggressore l’ha stuprata in luogo pubblico.

➡️ La seconda, 29 anni, era semplicemente uscita a fare una passeggiata la sera quando lui ha tentato di costringerla a una fellatio prima di darsi alla fuga, fermato dall’intervento di un residente.

➡️ La terza, 31 anni, stava trascinando la sua valigia per strada quando lui l’ha minacciata con un coltello, prima di essere arrestato sul posto dalla BAC che lo aveva preso segretamente in coda, grazie al segnale emesso dalla SDPJ94.

Ogni volta, gli stessi gesti: la presa alla gola da dietro, l’ordine di tacere, lo schiaffo in caso di resistenza, il telefono confiscato per filmare la scena.

Dietro questo modus operandi metodico e terrificante si nascondeva in realtà un adolescente di 17 anni (di cui non si può rivelare l’identità), sconosciuto ai servizi di polizia fino ad allora, che abita a Villiers-sur-Marne. Il suo DNA ha corrisposto con i prelievi effettuati sulle vittime.

Dopo il suo arresto il 22 luglio scorso, l’indagato ha ammesso di cedere a impulsi e ha menzionato un’altra vittima, non identificata fino ad ora. È stato posto sotto indagine e collocato in custodia cautelare.”

Lo scrive su X il giornalista Amaury Bucco.