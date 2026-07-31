Figli espropriati. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 1 agosto 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto

PIAZZA LIBERTA' Manocchia

«Un genitore in difficoltà deve essere aiutato, non abbandonato» – Endemico il mal funzionamento del sistema degli affidi e dei Servizi Sociali

In questa puntata di PIAZZA LIBERTA’, Armando Manocchia ospita l’avvocato Francesco Miraglia per tornare a gamba tesa sul grave e immarcescibile fenomeno dei Figli espropriati dallo Stato, ovvero di quell’endemico e programmato mal funzionamento del sistema di tutela minorile.

Una puntata in cui si cercherà di avere risposte a semplici domande:
– Può un bambino in affido essere vittima di molestie sessuali?
– Può un bambino essere affidato temporaneamente per nove anni?
– Può essere condannata una mamma che abbraccia il proprio figlio?

Parleremo di tre casi diversi, uno più drammatico dell’altro, in cui i bambini sono stati espropriati da quella parte di giudiciume che mal rappresenta questo Stato che, per colpa nostra, ci ritroviamo.

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