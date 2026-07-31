Emergenza migranti a Ceuta, Madrid mobilita l’esercito

Una processione che si allunga per centinaia di metri, a perdita d’occhio. Da lontano sembra una fila ordinata lungo la battigia. Da vicino è un marasma di persone che corre, si arrampica sulle reti e si tuffa tra le onde per aggirare il breve promontorio artificiale che separa il confine tra il Marocco e l’exclave spagnola di Ceuta.

Una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali, che hanno chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza nazionale dopo che quasi duemila migranti hanno superato il confine a nuoto. Il governo centrale ha negato la richiesta, ma ha deciso di mobilitare l’esercito in appoggio degli agenti della Guardia Civil, impegnati nei controlli alla frontiera col Marocco.

“Saranno rimpatriati”

Le autorità di Marocco e Spagna hanno già raggiunto un accordo per il rimpatrio dei migranti entrati irregolarmente a Ceuta nelle ultime ore. Lo riferisce una fonte informata citata dal portale marocchino “Hespress”, mentre Madrid attribuisce l’aumento degli arrivi all’azione delle reti di traffico di esseri umani. Secondo la fonte, tutti i migranti identificati come entrati illegalmente nell’enclave saranno riammessi in Marocco nell’ambito della cooperazione bilaterale tra Rabat e Madrid.

Il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha accusato le organizzazioni criminali di sfruttare una sentenza della Corte Suprema spagnola dello scorso luglio, che limita i respingimenti immediati dei migranti intercettati mentre raggiungono a nuoto Ceuta. Secondo il ministero, i trafficanti avrebbero incoraggiato soprattutto giovani e minori a tentare la traversata.

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