Chiusura Schengen, ministro Esteri spagnolo contro Tajani: “messaggio indegno”

“Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del Governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500mila immigrati irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di essere umani.”

Lo ha scritto il ministro Antonio Tajani su X.

Gli ha risposto il ministro degli Esteri spagnolo, il socialista José Manuel Albares:

“Questo messaggio è indegno del Ministro degli Esteri di un paese partner e amico da cui ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica. I fatti di oggi hanno a che fare con una sentenza, niente a che vedere con ciò che dice il tweet. Ho convocato domani l’Ambasciatore d’Italia.”

Non risulta, invece, che abbia convocato l’ambasciatore del Marocco dopo l’arrivo di 2000 uomini nell’enclave spagnola di Ceuta.

E mentre Albares perde tempio nel creare un incidente diplomatico con l’Italia, altri “migranti”, tutti giovani uomini in età da militare, stanno entrando anche da Melilla.

(Foto Sicherheitskonferenz wikimedia)

Ahora Marruecos invade España por la valla de Melilla. Mohamed VI humillando a España. pic.twitter.com/YrTghkz8vl — David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026