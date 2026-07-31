Ceuta, Renzi: “la risposta deve essere europea”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Italia Viva Matteo Renzi

“Le immagini che arrivano da Ceuta sono le immagini di un attacco deliberato alla Spagna e dunque all’Europa. I confini spagnoli così come quelli italiani sono confini europei. Di fronte a un’emergenza di questa portata i toni da campagna elettorale, gli opposti populismi, sono più che mai inaccettabili. Dividersi adesso è un tragico errore. La risposta deve essere forte, unitaria, europea”.

Lo scrive Matteo Renzi su X.

Share

Articoli correlati

Ceuta minorenni

Ceuta, i “minorenni” arrivati saranno distribuiti in tutta la Spagna

Marocco re Mohammed VI

Marocco: “Collaborazione con la Spagna, ci riprendiamo tutti i migranti”

Schengen

Ceuta, Finlandia appoggia proposta italiana di chiudere Schengen