Ceuta, Renzi: “la risposta deve essere europea”

“Le immagini che arrivano da Ceuta sono le immagini di un attacco deliberato alla Spagna e dunque all’Europa. I confini spagnoli così come quelli italiani sono confini europei. Di fronte a un’emergenza di questa portata i toni da campagna elettorale, gli opposti populismi, sono più che mai inaccettabili. Dividersi adesso è un tragico errore. La risposta deve essere forte, unitaria, europea”.

Lo scrive Matteo Renzi su X.