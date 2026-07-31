Ceuta, il Marocco accusa le “organizzazioni criminali”

Il Marocco accusa le “organizzazioni criminali” per la crisi a Ceuta

Il Marocco ha puntato il dito contro “organizzazioni criminali” per il massiccio afflusso di migranti nell’enclave spagnola di Ceuta, definendo quindi “esemplare” la sua cooperazione con la Spagna in materia di migrazione. Lo riporta l’agenzia di stampa spagnola Europa Press, citando fonti diplomatiche dell’ambasciata marocchina a Madrid.

“Il Marocco non sostiene né incoraggia la migrazione irregolare dei suoi cittadini – hanno detto le fonti – sono le organizzazioni criminali che approfittano della vulnerabilità delle persone, alimentando false aspettative e mettendo a rischio la loro vita”.

As everyone could have guessed, many of the 50 000 illegal migrants who crossed into Ceuta and Melilla yesterday spent the night by breaking into homes, looting stores and clashing with the Spanish police 🇪🇸 pic.twitter.com/JlzZrFAtEo — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Alcune fonti del governo spagnolo hanno definito al quotidiano El Pais “eccellenti” i rapporti tra Spagna e Marocco, sottolineando che il coordinamento bilaterale in materia di migrazione così come per altre questioni rimane “molto stretto”. E che i due Paesi hanno concordato meccanismi per il rimpatrio dei migranti che hanno attraversato illegalmente il confine. Madrid e Rabat hanno “contatti costanti a tutti i livelli” per rafforzare il coordinamento e “affrontare e risolvere” la situazione a Ceuta, hanno aggiunto.

rainews.it/maratona