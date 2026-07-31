Ceuta, i “minorenni” arrivati saranno distribuiti in tutta la Spagna

Il governo spagnolo si sta preparando a trasferire i minori migranti non accompagnati attualmente a Ceuta in diverse comunità autonome

Il Ministero della Gioventù e dell’Infanzia dichiara di voler attuare tale trasferimento “il più rapidamente possibile”, dando priorità alle regioni che non hanno ancora raggiunto la loro capacità di accoglienza abituale.

Il Ministero, guidato da Sira Rego, sta collaborando con altri enti governativi per implementare il meccanismo di accoglienza obbligatoria e solidale previsto dalla legge spagnola. Tale meccanismo è in vigore da quando Ceuta è stata posta in stato di “emergenza migratoria straordinaria” a seguito della riforma dell’articolo 35 della legge sugli stranieri.

Il Ministero indica di impegnarsi affinché “la procedura di accoglienza obbligatoria e solidale venga attuata il più rapidamente possibile“. I minori interessati devono essere posti sotto la protezione dello Stato, mentre la loro cura effettiva è di competenza delle comunità e città autonome.

Madrid prevede inoltre di aumentare i finanziamenti per Ceuta, migliorare le procedure di identificazione ed effettuare valutazioni individuali dei giovani al loro arrivo al confine. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire loro immediatamente la maggiore protezione prevista dalla legge spagnola.

El Pais