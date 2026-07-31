Ceuta, Finlandia appoggia proposta italiana di chiudere Schengen

La Finlandia ha dichiarato di appoggiare la proposta italiana di chiudere l’area Schengen alla Spagna, dopo che migliaia di migranti sono entrati illegalmente nell’enclave spagnola di Ceuta dal Marocco negli ultimi giorni.

“La Spagna ha completamente fallito nel proteggere il confine esterno dell’area Schengen dalle incursioni. Questo non può continuare”, ha scritto su X la ministra dell’Interno finlandese Mari Rantanen. “I Paesi che non adempiono al loro obbligo di proteggere il confine esterno non possono essere membri di Schengen”, ha continuato.

ANSA