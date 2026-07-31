Ceuta, Elon Musk: “E’ invasione, la Spagna sarà distrutta”

Wow, the situation in Spain looks crazy! pic.twitter.com/MrxMS4OCvG
— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2026
La crisi migratoria di Ceuta, per Elon Musk, è una nuova versione di World War Z, la guerra degli zombie al centro del film interpretato da Brad Pitt nel 2013
“La situazione è folle, sembra World War Z”, scrive su X il magnate rilanciando i video che documentano l’ingresso di migliaia di persone dal Marocco. “Sono tutti uomini in età di leva militare, significa che è un’invasione. Svegliatevi prima che sia troppo tardi”, aggiunge Musk, da sempre critico nei confronti delle politiche migratorie dell’Europa.
“L’intero bilancio della Spagna verrà distrutto dai migranti illegali. È matematica elementare: se la Spagna offre ai migranti un sostegno gratis superiore al 90% del tenore di vita della Terra, crea un meccanismo forzato affinché il 90% della Terra si trasferisca in Spagna, circa 7 miliardi di persone!”.
ADNKRONOS
The Moroccan invaders are now breaking into homes in Ceuta.
These are criminals and their culture is incompatible with western civilization.
Europe is learning a hard lesson.
Import the third world, become the third world. pic.twitter.com/dorcngWM8t
— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 30, 2026