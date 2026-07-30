Verona, cavi elettrici dati alle fiamme: danneggiata linea ferroviaria

Dalle 4.10 di questa mattina (30 luglio) la circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo è sospesa per danneggiamenti alla linea. Ignoti avrebbero dato alle fiamme alcuni cavi elettrici della linea all’altezza di viale Piave e in un fabbricato dell’ex scalo merci.

Da una prima ricostruzione si tratta di una serie di incendi, tutti tra le due e le quattro del mattino. Il più grave quello che ha coinvolto, prima un magazzino allo scalo merci, e che ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, quindi le sterpaglie.

Ma andando a ritroso gli interventi iniziano con sterpaglie andate a fuoco in via Capuleti, quindi altre sterpaglie in via del Fante. In quest’ultimo caso l’incendio arriva anche all’edificio dell’ex Istituto penitenziario. L’ultimo incendio è quello all’ex scalo merci.

La polizia sta indagando su tutti i casi, ma per ora la pista anarchica sembra essere la meno probabile visto che il modus operandi non è quello degli anarchici. È più probabile che si tratti di un piromane che ha agito in più punti della città. Anche per i vigili del fuoco la notte è stata piuttosto impegnativa.

I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sul percorso alternativo tra Padova e Verona, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.

I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. […]

Tratto da wwww.larena.it