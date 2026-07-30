Subiaco, 43enne accoltellato dalla donna con cui si era appartato: è gravissimo

Accoltellato in campagna durante un pic-nic. La vittima è un uomo di 43 anni che versa in gravissime condizioni. Una 37enne è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Una vicenda avvenuta a Subiaco, in provincia di Roma.

I fatti sono accaduti intorno alla mezzanotte di sabato 25 luglio in un’area rurale. Una chiamata al 112 ha fatto scattare sul posto i carabinieri, che hanno trovato in strada una donna in stato confusionale e coperta di tracce ematiche. Dopo aver chiesto aiuto ai militari, li ha portati in un punto poco distante. Lì il 43enne era riverso a terra, sanguinante, con una profonda ferita alla spalla destra.

Arrestata per tentato omicidio

La donna, davanti ai soccorritori e al personale dell’Arma, ha fornito versioni contrastanti. Secondo quanto ricostruito, i due si sono appartati nell’area verde per un momento conviviale che però ha preso un’altra piega. Il ferito, residente in zona come la 37enne, è stato trasportato d’urgenza prima al pronto soccorso di Subiaco e poi è stato trasferito al policlinico Umberto I di Roma, dove si trova al momento in prognosi riservata.

La donna è stata arrestata e trasferita nel carcere femminile di Rebibbia, come disposto dalla magistratura, in attesa dell’udienza di convalida. Sul luogo dell’aggressione è stato trovato un coltello con una lama di 10 centimetro. L’arma è stata repertata con l’ausilio del nucleo investigativo del gruppo dei carabinieri di Frascati.

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