Spagna, 1500 migranti giunti a Ceuta in pochi giorni

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Espagne: Des centaines de jeunes Marocains ont rejoint Ceuta à la nage dans l’espoir de migrer, à la faveur d’un effet d’appel provoqué par une décision de la Cour suprême espagnole suspendant les refoulements immédiats des migrants interceptés en mer ou à leur arrivée… — Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) July 30, 2026

Il recente riavvicinamento diplomatico tra Spagna e Algeria potrebbe aver provocato una reazione da parte del Marocco. In questo clima di tensione regionale, centinaia di migranti hanno raggiunto Ceuta a nuoto nelle ultime ore, aggirando il molo di Tarajal. Tutti uomini.

Secondo il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, 1.500 persone sono entrate nell’enclave spagnola in una settimana, pari a quasi il 2% della sua popolazione totale. Di fronte a questa pressione migratoria, Vivas ha chiesto al governo spagnolo di dichiarare lo stato di emergenza nazionale e di affidare la gestione della crisi a un’unica autorità.

Tra le sue richieste figurano il rafforzamento delle forze di sicurezza statali, maggiori finanziamenti per i servizi di accoglienza, la creazione di un comando unico di coordinamento e una maggiore capacità di gestione dell’arrivo dei minori stranieri non accompagnati.

Migliaia di persone stanno attraversando il confine di Ceuta senza incontrare alcuna resistenza da parte delle forze di sicurezza marocchine, aggirando il muro di protezione del Tarajal per raggiungere il territorio spagnolo, mentre la Guardia Civil è impotente a fermarle. (…)

L’enorme afflusso di migranti ha nuovamente messo a dura prova la capacità di accoglienza della città autonoma. (…)

La pressione migratoria è accompagnata da una situazione giuridica senza precedenti al confine meridionale. Una recente sentenza della Corte Suprema impone una procedura amministrativa individualizzata per le persone che arrivano a Ceuta via mare, considerando che la disposizione relativa al rifiuto di ingresso, prevista dall’articolo 10 aggiuntivo della Legge sull’Immigrazione, non si applica a coloro che arrivano a nuoto. Questo nuovo criterio modifica la gestione di questi ingressi e ha reso necessari degli adeguamenti alle procedure di polizia. (…)

Tratto da www.fdesouche.com

Appena arrivati, i “migranti” invocano Allah.