Scorta al sindaco Lepore, sindacato Carabinieri: si valuti la polizia locale

SCORTA AL SINDACO LEPORE: SI VALUTI LA POLIZIA LOCALE. ORA IL PREFETTO TUTELI ANCHE I COLLEGHI DELLA POLIZIA DI STATO FINITI NEL MIRINO SUI SOCIAL

Bologna – La nota stampa del SIM, sindacato italiano militari carabinieri

Apprendiamo dell’assegnazione della scorta al Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a seguito delle minacce ricevute nei giorni successivi alle manifestazioni di piazza. Esprimiamo solidarietà di fronte a qualsiasi minaccia, ma riteniamo doveroso porre l’accento sulla corretta gestione delle risorse e sulla parità di tutela per chi serve lo Stato.

Riteniamo che, qualora il Sindaco necessiti di un dispositivo di protezione, le opzioni istituzionali locali siano già presenti: si impieghi la Polizia Locale. Le Forze di Polizia dello Stato, e tra queste l’Arma dei Carabinieri, devono rimanere saturate nelle loro attività prioritarie: la prevenzione dei reati contro il patrimonio, il controllo del territorio e la presenza capillare di prossimità al servizio di tutti i cittadini di Bologna.

Nel contempo, il SIM Carabinieri esprime profonda preoccupazione per il clima d’odio e per le gravi minacce che si stanno registrando sui social network ai danni dei colleghi della Polizia di Stato, finiti al centro di una violenta gogna mediatica a seguito del delicato intervento di servizio in cui purtroppo ha perso la vita il giovane Farik. Chi protegge questi servitori dello Stato e le loro famiglie? Sono forse operatori di categoria inferiore rispetto a chi ricopre ruoli politici? Per queste ragioni, auspichiamo con forza che il Prefetto di Bologna, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, valuti attentamente la necessità di adottare adeguate misure di tutela e scorta anche nei confronti dei colleghi della Polizia di Stato coinvolti.

Il SIM Carabinieri chiede chiarezza, trasparenza e tutele concrete per tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine. La sicurezza non può essere una priorità a fasi alterne: chi indossa una divisa e rischia la vita per garantire la legalità merita la medesima attenzione e protezione delle istituzioni politiche.

SIM Carabinieri Segreteria Nazionale