Roma, 6 maranza arrestati per scippi e rapine

Prosegue la stretta antimaranza delle Forze dell’Ordine nel centro storico di Roma

Sono 6 i giovani cittadini stranieri arrestati dai Carabinieri per una serie di scippi e rapine, commessi con armi e spray urticanti, che hanno colpito residenti e turisti nelle ultime settimane. Decisiva l’analisi incrociata delle immagini di videosorveglianza. Un altro intervento che restituisce sicurezza nei luoghi più frequentati della Capitale.

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Non si ferma il contrasto all’immigrazione irregolare: rimpatriati con un volo charter 32 cittadini stranieri irregolari nell’ambito di un’operazione congiunta organizzata dall’Italia e coordinata da Frontex, con la partecipazione di Cipro, Irlanda e Polonia. Tra i rimpatriati, 18 sono stati espulsi dall’Italia: tutti avevano precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

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