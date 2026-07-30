Ricercato in tutta Europa, ma era in vacanza ad Alghero: arrestato

Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale, con gli investigatori di tutta Europa che lo inseguivano da tempo

Non certo un problema per il latitante, un uomo di nazionalità polacca, che infatti se ne stava comodamente in vacanza, nelle acque cristalline di Punta Giglio, in provincia di Alghero. Forse per cercare di sfuggire alla cattura, forse per staccare la spina dalla sua stressante routine quotidiana, fatta di furti transnazionali di autoveicoli e di contrabbando su larga scala. Sta di fatto che la sua fuga è stata interrotta proprio sulle coste della Sardegna, dove è stato arrestato mentre sfrecciava a bordo di una moto d’acqua.

L’arresto in mare aperto

A far scattare le manette sono stati gli agenti della Guardia di finanza di Alghero, che lo hanno intercettato per un normale controllo. Il comportamento dell’uomo, apparso immediatamente nervoso e ostile, ha però insospettito gli uomini delle fiamme gialle che a quel punto lo hanno accompagnato in caserma per ulteriori verifiche. E dai riscontri delle banche dati è emerso che su di lui, insospettabile turista polacco, pendeva un mandato di cattura europeo per furto d’auto e traffico di veicoli rubati.

Fine delle vacanze

Il “buon ritiro” sardo si è così concluso nel peggiore dei modi, con le manette ai polsi. Niente più hotel vista mare o aperitivi al tramonto: per il latitante si sono aperte le porte del carcere di Bancali, a Sassari, dove ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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