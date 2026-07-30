Polonia, Tusk: “Non vogliamo che l’Ucraina perda questa guerra”

TUSK: 100 GIORNI PER DECIDERE LA GUERRA

Il primo ministro polacco Donald TUSK: “Non vogliamo che l’Ucraina perda questa guerra. Dopo la mia conversazione con Zelensky, è diventato perfettamente chiaro che i prossimi 100 giorni potrebbero decidere l’esito di questa guerra.

Al momento, direi che le probabilità sono circa 50 e 50. Molto dipende dalle decisioni che verranno prese dal Presidente degli Stati Uniti. Anche altre persone giocano un ruolo importante, ad esempio Elon Musk per quanto riguarda Starlink e altri sistemi. Quindi, alcuni aspetti vanno oltre la politica”.

VIDEO ► https://t.me/letteradamosca/37291