No tav, prefetto di Torino vieta campeggio a Susa e a Bussoleno

Un’ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta “l’attività di campeggio libero nell’intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio a fino alle 7 di lunedì 3 agosto”.

Viene specificato che “si prescinde dalla comunicazione preventiva”, “ricorrendo le ragioni d’urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

Il riferimento è espressamente all’iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per tre giorni “da aderenti al movimento No Tav unitamente ad esponenti dell’ex centro sociale Askatasuna”.

I No Tav studiano le prossime mosse, dopo che il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero a Susa e Bussoleno.

Proprio in questi territori, da oggi e sino a sabato prossimo, era in programma un presidio del movimento, che sarebbe dovuto terminare con una “serata di lotta”.

Le aree che avrebbero dovuto ospitare il campeggio sono al momento presidiate dai reparti antisommossa di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Una cinquantina di giovani è riunita in questo momento nel centro di Susa per confrontarsi e studiare il da farsi.

ANSA