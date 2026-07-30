Roma, minacce a Nordio con sigla Br: “ti metto dentro una R4”

“Nordio ti metto dentro una R4”, con la sigla delle Brigate Rosse

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma dopo la scoperta delle minacce rivolte al ministro della Giustizia Carlo Nordio impresse su un muro della via Portuense, altezza civico 471, a Roma. “Solidarietà a Nordio – le parole della Premier Giorgia Meloni -. Condannare senza ambiguità richiamo a Br”.

Minacce siglate Br contro Nordio

Le minacce, vicino alle quali è stata impressa la stella a cinque punti con la sigla BR, fanno riferimento alle Renault 4 rossa nella quale in via Caetani, il 9 maggio 1978, fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dai brigatisti dopo 55 giorni di prigionia. […]

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