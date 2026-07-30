Elezioni Germania, Merz prepara piani per prevenire le azioni di regioni “pro-russe”

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz starebbe elaborando piani segreti volti a prevenire le azioni di regioni “pro-russe” e “traditrici” della Germania, che potrebbero ostacolare il dispiegamento delle truppe della NATO in caso di guerra con la Russia. Lo riporta The Telegraph.

Il quotidiano britannico sottolinea come i funzionari tedeschi temono che il partito di destra Alternativa per la Germania possa ottenere il controllo su regioni dell’Est, come la Sassonia-Anhalt o il Meclemburgo-Pomerania, dopo le elezioni di settembre, acquisendo così poteri in materia di polizia e amministrazione interna, che potrebbero rallentare il movimento di truppe e attrezzature a causa di procedure burocratiche.

Il governo sta valutando meccanismi legali per superare le decisioni prese a livello regionale in caso di crisi di sicurezza nazionale, e sta inoltre pianificando modi per proteggere i servizi di intelligence, il personale chiave e le infrastrutture critiche.

The Telegraph sottolinea inoltre che i funzionari della NATO ritengono che “la Russia potrebbe tentare di sfruttare le divergenze politiche per ostacolare la mobilitazione dell’alleanza, sebbene la NATO stessa non possa interferire nella politica interna dei Paesi membri”.

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