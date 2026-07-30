Lite in casa a Roma, brasiliano accoltella connazionale: denunciato

Accoltellato al culmine della lite per un presunto debito di soldi. Una discussione sfociata nel sangue con il ferito trasportato in ospedale e operato

ROMA – L’aggressione avvenuta è nella notte di lunedì 27 luglio in via Gregorio VII all’Aurelio. Tutto comincia intorno all’una all’interno di una abitazione. A fronteggiarsi sono due brasiliani: uno ha 42 anni, l’altro 26. Il faccia a faccia si surriscalda. Il tema affrontato, secondo quanto emerso finora, è un passivo di denaro. Tra le parti non c’è alcun accordo. Anzi, la situazione in poco tempo degenera. Il più giovane dei due sferra un fendente che raggiunge l’altro al braccio destro.

Ferito trasportato in ospedale e operato

Diverse le segnalazioni che giungono al 112. L’allarme scatta da parte di alcuni cittadini, i quali vedono un uomo sceso in strada che perde sangue e che chiede aiuto. Le sue grida rimbombano nel quartiere. Sul posto sopraggiunge il personale del 118, che trasporta il ferito all’ospedale San Camillo in codice rosso dove viene sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo quanto appreso non verserebbe in pericolo di vita.

Denunciato 26enne

Gli agenti, dal canto loro, raccolte le testimonianze individuano il presunto responsabile, denunciato per lesioni personali aggravate. Le indagini proseguono, per avere contezza sull’esatta dinamica di quanto avvenuto e per fare luce sui rapporti tra i due.

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