Villalba di Guidonia, 37enne accoltellato alla schiena: arrestato tunisino

Accoltellato alla schiena mentre attendeva la moglie e i figli fuori da un negozio a Villalba di Guidonia, in provincia di Roma

Un tentato omicidio. Vittima un uomo italiano di 37 anni, poi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in ospedale. Era lo scorso 9 luglio. A distanza di tre settimane l’aggressore è stato rintracciato e fermato. Dovrà rispondere di tentato omicidio. L’aggressione, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti è avvenuta nel tardo pomeriggio del 9 luglio scorso.

La vittima, un uomo originario di Tivoli, è stato colpito da una coltellata mentre si trovava in compagnia della moglie e dei loro due figli nella frazione del comune della provincia nord est della Capitale. L’uomo, al momento dell’aggressione, si trovava in attesa all’esterno di un esercizio commerciale, mentre il resto della famiglia era intento a ultimare delle compere all’interno, quando è stato avvicinato alle spalle da uno straniero, che, senza alcun motivo apparente, lo ha colpito alla schiena con un coltello.

Accoltellato davanti a moglie e figli

È stata poi la moglie dell’uomo, una volta uscita dal negozio, a chiamare il 112. L’uomo, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli, è stato immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, riuscendo a superare la fase più critica.

La visione delle telecamere

Le indagini degli investigatori si sono subito concentrate sull’analisi delle telecamere di zona e sulle descrizioni fornite da alcuni testimoni. Sono stati alcuni frame dei video acquisiti a consentire di ricostruire la dinamica del momento apicale dell’episodio delittuoso, catturando l’aggressore nell’istante in cui, dopo aver estratto un coltello, ha colpito la vittima alla schiena.

Scovato a La Rustica

Accertate la presunta responsabilità dell’aggressore, un 43enne tunisino, sono stati gli investigatori della squadra mobile a rintracciarlo e bloccarlo, a Roma, nella zona de La Rustica.

Aggressore in carcere

Rintracciato l’aggressore, gli agenti della polizia di Stato, coordinati dalla procura della Repubblica di Tivoli, hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 43enne nordafricano, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

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