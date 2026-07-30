Una domanda rivolta da Franco Luceri al prof. Carlo di Stanislao ha prodotto questo scambio di vedute

Franco Luceri scrive a Carlo:

Non mi sono mai occupato di cultura orientale, ma conoscendo te caro Carlo e ammirando la tua cultura enciclopedica, sto cercando di capire cosa ha di diverso la cultura orientale.

Sono dilettante allo sbaraglio in questa materia, sapevo solo che esiste la Cina come nazione, ma credo che i popoli orientali non si sono staccati troppo dalla natura e hanno cercato di adattare la cultura alla natura.

Mentre gli occidentali mostruosamente idioti hanno fatto l’esatto contrario, hanno pensato di poter piegare e adattare la natura alla cultura posta al servizio del cannibalismo politico, economico e finanziario.

Carlo tu che da 50 anni ti occupi di medicina cinese, se ho capito male correggimi.

Carlo di Stanislao risponde:

Le tue parole mi hanno colpito perché non cercano di dimostrare qualcosa, ma di comprendere. Questo, a mio avviso, è già il modo migliore di avvicinarsi a una cultura diversa dalla propria.

Credo che la tua intuizione colga un aspetto importante. Molte tradizioni orientali, e in particolare il pensiero cinese classico, sono nate dall’osservazione della natura. Più che immaginare l’uomo come dominatore del mondo, lo vedono come parte di un equilibrio più grande. Il cielo, la terra, le stagioni, il ciclo della vita, il ritmo del respiro: tutto è collegato e l’essere umano cerca di vivere in armonia con questi movimenti, non di imporre loro la propria volontà.

Detto questo, eviterei di contrapporre Oriente e Occidente in modo troppo netto. Anche l’Occidente ha prodotto pensatori straordinari che hanno insegnato il rispetto per la natura: da Eraclito agli stoici, da san Francesco fino a filosofi e scienziati contemporanei che ci ricordano quanto siamo parte di un ecosistema fragile. Allo stesso modo, anche l’Oriente moderno conosce industrializzazione, consumismo e sfruttamento dell’ambiente. Nessuna civiltà è rimasta immune dalle contraddizioni dell’uomo.

Forse la differenza più profonda non è geografica, ma riguarda il modo di guardare il mondo. La cultura occidentale ha spesso privilegiato l’analisi, la separazione, la conquista e la trasformazione. La cultura cinese tradizionale, invece, ha dato maggiore valore alle relazioni, ai processi, all’equilibrio dinamico tra gli opposti, a quella che chiamiamo armonia. Non significa che una sia superiore all’altra: significa che mettono in luce aspetti diversi dell’esperienza umana.

Personalmente, ciò che più mi affascina del pensiero cinese non è l’esotismo, ma la sua capacità di ricordarci che la forza non è sempre nello scontro, che il cambiamento può avvenire senza violenza e che spesso la salute nasce dall’equilibrio più che dal controllo. È una lezione che oggi può essere preziosa per tutti, indipendentemente dal luogo in cui siamo nati.

Quindi no, non direi che hai capito male. Direi piuttosto che hai colto una direzione di fondo. Ti inviterei soltanto a sfumare il giudizio, perché ogni civiltà custodisce sia grandezza sia errori. Se oggi abbiamo bisogno di qualcosa, probabilmente non è scegliere tra Oriente e Occidente, ma lasciare che le due grandi tradizioni dialoghino. L’Occidente può imparare il senso dell’armonia; l’Oriente può beneficiare del rigore critico e scientifico occidentale. Quando questi due sguardi si incontrano, non si annullano: si completano.

Ti ringrazio per aver condiviso questa riflessione e, soprattutto, per aver avuto l’umiltà di chiedere un confronto. È proprio questa disponibilità a mettersi in discussione che rende vivo il pensiero e apre la strada a una comprensione.

Franco Luceri:

Grazie Carlo, inconsciamente io ho lanciato una provocazione e tu hai risposto da quel fine maestro che sei. Pensi che possa essere utile mettere insieme la mia domanda e la tua illuminante e moderatissima risposta e pubblicare un articolo? Se vuoi fammelo sapere. Buona serata.

Carlo di Stanislao: Si mi piacerebbe.

Franco Luceri:

Forse non sarebbe garantita nemmeno la pace fra filosofi e teologi; ma se pensiamo che possa esserlo quella millenaria fra politici, generali e guerrafondai facciamo notte.

Perciò accontentatevi della curiosità del Luceri che sogna la pace culturale fra tutti i popoli e della pazienza e cultura illuminante che ha dimostrato il prof. Carlo di Stanislao con la sua risposta.