Varese, la serata anti violenza del Pd finisce a calci e pugni

Domanda da un milione di dollari. Qual è il colmo per una serata antiviolenza? Facile, che l’evento culmini con una maxi-rissa

Non è una battuta e nemmeno uno scherzo. Si tratta solo dell’ultima trovata – fallimentare – del Partito democratico. I dem hanno organizzato a Varese il cosiddetto “Block Party”, un evento con il coinvolgimento di una trentina di associazioni giovanili cittadine e di diverse band del territorio. L’obiettivo era evidente, seppur ambizioso: rilanciare una zona che di recente era salita alla ribalta per alcuni fatti di episodi di violenza, proponendo una serata all’insegna della musica, dei laboratori e delle attività associative per vivere in modo positivo gli spazi urbani. Il solito modus operandi dei professionisti del buonismo: pensare di risolvere il problema della criminalità giovanile organizzando una festa in Paese.

Il risultato? Disastroso, ma c’erano pochi dubbi

Questa volta, però, il centro ricreato del Pd si è trasformato in una vera e propria guerriglia urbana. In alcuni video che sono circolati sui social, diventati subito virali, si vedono i soliti maranza affrontarsi con calci, pugni, sputi, insulti e lancio di oggetti lungo la strada. La situazione è presto degenerata tanto da richiedere il pronto intervento di un’ambulanza del 118 che ha soccorso un ventenne, successivamente trasportato all’ospedale di Circolo in codice giallo.

Dal Pd sono arrivate le solite scuse di rito? Macchè

Davide Galimberti, primo cittadino di Varese, ha puntato il dito contro la destra locale. Secondo il sindaco, “sceglie di mettere sotto accusa un’intera generazione di giovani che non ha fatto altro che impegnarsi, gratuitamente e con entusiasmo, per la propria città”. Dalla destra varesina, si è presto passati all’attacco al governo: “Per contrastare questi fenomeni servono più Stato, più controlli e più presidi. Serve uno Stato concretamente al fianco delle amministrazioni locali, non presente soltanto sulle pagine dei giornali per gridare all’insicurezza. Perché così è troppo facile”. Insomma, il Pd organizza una festa contro la violenza che termina con una maxi-rissa tra maranza. Ma la colpa è della destra. Meraviglioso.

Il tentativo del sindaco di intortare i varesini non ha sortito l’effetto sperato. Sotto al video postato su Instagram, in tanti hanno evidenziato la totale incapacità di comprendere e affrontare il problema criminalità in città. C’è chi gli ha fatto notare che “come al solito il sindaco ci mette la faccia quando ci sono feste o eventi.mai quando dopo pochi giorni via Como è tornata ai maranza”. E chi, invece, ha sottolineato come abbia “ragione la destra naturalmente. A sinistra avete sempre permesso e giustificato tutto e la qualunque da alcuni lustri“.

Al coro di stupore e indignazione si è aggiunta anche Silvia Sardone. La vicesegretaria della Lega ha ricondiviso il video della maxi-rissa a Varese, evidenziando “L’iniziativa voluta dalla sinistra a Varese è invece finita con una maxi rissa tra giovani, con numerosi stranieri, tanto da costringere le forze dell’ordine a intervenire. Altro che integrazione….”.

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