Trasparenza, comunicazione e fiducia nella nuova economia digitale

Negli ultimi due decenni abbiamo assistito a una rivoluzione rapidissima di ogni servizio sia professionale che quotidiano, perché il Web ha investito non solo in nuove tecnologie, ma anche nella regolamentazione di siti, aziende, pagamenti e soprattutto nella trasparenza.

Il rapporto tra comunicazione aziendale e fiducia dei consumatori è una relazione strettissima, perché se da un lato Internet crea una distanza tra le diverse parti in gioco, dall’altra avvicina sempre di più i consumatori e gli utenti al brand di riferimento o al libero professionista: proprio attraverso la trasparenza.

Essere riconoscibili per migliorare i rapporti con gli interlucutori

Prima di analizzare la comunicazione diretta, quella del marketing digitale, dei blog personali o aziendali e della home del sito ufficiale di un brand, proprio in nome della trasparenza è fondamentale compredere come un marchio o un freelance possano aumentare la fiducia nei consumatori.

Questo è il caso di strumenti come il Registro LEI, servizi che rispondono all’esigenza di riconoscimento giuridico attraverso un codice registrato, valido a livello internazionale, infatti parliamo di “Legal Entity Identifier”, un riconoscimento univoco con tutte le informazioni ufficiali che vanno dalla sede legale all’aspetto finanziario.

Attraverso questo codice identificativo le banche, gli investitori, le autorità e tutti i partner commerciali, possono verificare nei minimi dettagli ogni aspetto del soggetto con il quale stanno o hanno intenzione di effettuare un’operazione. Essere riconoscibili sotto le prospettive principali di identificazione migliora i rapporti con gli interlocutori, perché fa parte di una comunicazione implicita che ormai è diventata necessaria, tanto quanto la comunicazione esplicita del marketing digitale.

La comunicazione come parte integrante dell’identità aziendale

Tutto ciò che viene creato nelle campagne di marketing digitale e tradizionale, rientra a pieno titolo nell’identità aziendale, perché ogni colore del sito aziendale, forma e impostazione dell’interfaccia grafica, messaggi sui social e influncer coinvolti per le sponsorizzazioni, rappresentano a pieno titolo la comunicazione, che resta una parte integrante dell’identità aziendale.

Lo stesso influencer marketing è un mercato in costante cambiamento, che prima ha visto le celebrità diventare protagoniste di questo settore, mentre negli ultimi tempi sono proprio i professionisti del marketing a dominare questa categoria con un aumento di compensi e consensi da parte di aziende e pubblico. Uno dei motivi principali è perché la regolamentazione del digital marketing richiede sempre più esperti nel settore specifico che bisogna sponsorizzare, in questo senso, non solo la SEO e la GEO ne traggono beneficio, ma anche la stessa identità aziendale, sempre più strettamente connessa alla comunicazione.

Trasparenza e fiducia nell’era della digitalizzazione

Nell’era della digitalizzazione, trasparenza e fiducia rappresentano le strade migliori per comunicare con il pubblico, tra gli interlocutori con i quali si vuole stabilire un rapporto economico e anche con chi è già stabilito un rapporto professionale. Tra piattaforme finanziarie, contratti elettronici, pagamenti online internazionali, firme digitali, ogni comunicazione efficace intrinseca ed estrinseca completa il profilo aziendale per ottimizzare la Web Reputation e creare maggiore solidità nei rapporti.

Nell’economia moderna, dunque, la fiducia non sasce soltanto dalla semplice reputazione, perché questa deve essere alimentata costantemente da informazioni verificabili, trasparenti, attraverso una comunicazione chiara e affidabile, che si impone di ridurre le ambiguità e le incomprensioni a vantaggio dell’autenticità.