“Non esiste l’Islam ‘arcobaleno’, a Berlino tramontano le supercazzole Woke”

Dispacci dall’Estremo Occidente, quattordicesimo appuntamento. Con l’attentato islamista al Gay Pride di Berlino crolla definitivamente il catalogo del Wokismo, costruito attorno al mito farlocco dell’ “intersezionalità”.
Secondo questa (pseudo) teoria, tutte le (presunte) minoranze discriminate formano un fronte unico contro il barbaro uomo bianco occidentale. Ma gli islamisti e gli Lgbt non si coccolano a vicenda, piuttosto i primi gradiscono travolgere i secondi con un furgone (o impiccarli, o scaraventarli dai tetti…).
(video LiberoQuotidiano)