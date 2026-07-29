Mosca emette un mandato di cattura per il capo di Telegram

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Pavel Durov

La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e Ceo di Telegram, Pavel Durov, con l’accusa di “complicità nel terrorismo”

“È stato emesso un mandato di cattura internazionale per il capo dell’amministrazione di Telegram, Pavel Durov”, hanno dichiarato i servizi di sicurezza del Cremlino, Fsb, tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. I servizi di sicurezza hanno reso noto, inoltre, che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
tgcom24.mediaset.it

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