Caos in Libia, assalto all’hub energetico di Mellitah

Per ora la minaccia sembra sventata ma la situazione resta fortemente instabile nei dintorni dell’impianto di trattamento del gas di Mellitah, in Libia, uno dei più importanti del Mediterraneo a cui partecipa anche l’Eni e dal quale l’Italia riceve una parte delle sue forniture, assaltato da alcuni manifestanti che da giorni protestano contro il governo di Abdul Hamid Dbeibah chiedendo le sue dimissioni.

Dopo diverse ore, l’esercito ha sgomberato i manifestanti e la situazione è rientrata gradualmente alla normalità, anche se restano vive le tensioni aperte nell’ovest libico, dove un movimento di protesta popolare, stanco dei continui blackout che hanno messo in ginocchio trasporti, economia e sanità, invita da giorni alla disobbedienza civile.

“L’impatto sulle forniture complessive di gas all’Italia è stato marginale, anche in considerazione dei limitati volumi di gas attualmente esportati”, ha precisato in serata la società italiana, “e le consegne stanno riprendendo”. Eni conferma che l’impianto e le infrastrutture di esportazione di Greenstream siano state prese di mira dai manifestanti, ma precisa che la produzione di gas è stata sospesa “solo per alcune ore” e “in via precauzionale” e che ad essere state ridotte sono le forniture di gas destinate principalmente al mercato domestico libico.

L’assalto, minacciato fin da lunedì, si è verificato nelle prime ore di martedì mattina, quando gruppi di manifestanti sono riusciti a introdursi dentro il complesso energetico e a bloccare i gasdotti, chiedendo che il gas venisse trasportato verso le centrali elettriche in Libia anziché essere esportato in Italia. Nel giacimento di El Feel c’è stato l’arresto completo della produzione di greggio, in quello di Wafa è stata interrotta.

La società elettrica e quella petrolifera libiche hanno lanciato l’allarme cercando di spiegare che un blocco di Mellitah avrebbe potuto condurre a un blackout totale nel Paese e hanno chiesto all’esercito di intervenire, mentre anche il sindacato dei dipendenti chiedeva protezione.

ANSAMED