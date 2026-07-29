Florida, eseguite due condanne a morte

Due condanne a morte nel giro di sei ore. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Si tratta di James Aren Duckett, 68 anni, che è stato mandato al patibolo alle 12 locali, (le 18 in Italia) del 28 luglio, e Dominick Anthony Occhicone, 80 anni, ucciso poco dopo, alle 18. A entrambi è stata somministrata un’iniezione letale.

Chi sono i condannati

Duckett ha trascorso oltre 30 anni nel braccio della morte, riconosciuto colpevole dello stupro e omicidio di una bambina di 11 anni nel 1987, mentre lavorava come poliziotto in una cittadina della Florida. Inutili le prove del DNA presentate durante l’appello: per la Corte dello Stato non erano sufficienti per scagionare l’ex poliziotto.

Occhicone, invece, uccise i genitori della sua ex fidanzata nel 1986, dopo che quest’ultima si era rifiutato di parlargli: è stato condannato per duplice omicidio e ha passato decenni nel braccio della morte prima della sua esecuzione. Esecuzioni eseguite tramite iniezioni letali, usando un cocktail che comprende un sedativo, un farmaco paralizzante e uno che blocca il cuore.

Il governatore repubblicano Ron DeSantis, che lascerà l’incarico a gennaio, ha acconsentito a un numero record di 19 esecuzioni nel 2025: il dato più alto registrato in un solo anno da un governatore della Florida dalla reintroduzione della pena di morte negli Stati Uniti nel 1976. Il precedente primato risaliva al 2014, con otto esecuzioni.

Con la duplice esecuzione avvenute nel giro di poche ore, il totale delle condanne eseguite negli ultimi due anni del mandato di DeSantis sale a 31, a fronte delle sole nove registrate nei suoi primi sei anni in carica del governatore repubblicano. Con un’ulteriore esecuzione già fissata per agosto, anche il 2026 è destinato a chiudersi con un bilancio senza precedenti. Duckett e Occhicone sono, rispettivamente, i detenuti numero 11 e 12 a essere giustiziati in Florida da inizio 2026.

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