Firmato contratto infermieri: fino a 240 euro lordi in più al mese

È stato firmato il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità per il triennio 2025-2027

L’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo che interessa 592.638 dipendenti del Servizio sanitario nazionale, tra infermieri, personale tecnico-sanitario, della riabilitazione, della prevenzione, amministrativi e addetti ai servizi di supporto.

L’intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre: ammontano a 1.226 euro per l’insieme del comparto e a circa 2.300 euro per il personale infermieristico.

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