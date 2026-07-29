Denunciò un falso attentato, cronista indagato per simulazione e calunnia

È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale di Enego (Vicenza)

Il 30 maggio, il cronista aveva denunciato un attentato incendiario e una serie di minacce nei suoi confronti, a don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni. I carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno ora eseguito una perquisizione personale, domiciliare e informatica nella sua abitazione.

Dopo una serie di minacce via lettera, il 30 maggio scorso un rogo doloso aveva danneggiato parte dell’entrata di casa della famiglia Cappellari. Il giovane ha quindi raccontato di aver recuperato una busta con minacce a lui, a don Patriciello e a Meloni. Sentito più volte dai militari, Cappellari aveva subito fatto riferimento a sospetti nei confronti di persone residenti a Enego e nei comuni limitrofi. Per uno di essi, i militari avevano passato al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gli specialisti del Ris avevano individuato una persona tra 1,69 e 1,75 metri d’altezza, in tuta da ginnastica.

Le indagini

Dalle immagini si vede uno sconosciuto appiccare il fuoco con delle bombolette di gas. In seguito agli accertamenti, le forze dell’ordine hanno scoperto che quelle bombolette erano state comprate online su una piattaforma di e-commerce. Le uniche consegne a Enego corrispondevano ad altrettanti acquisti fatti da Cappellari: quattro cartucce di gas butano/propano recapitate il 25 aprile scorso, sei bottiglie di alcol etilico il 29 e altri prodotti poi consegnati il 4 maggio.

L’altezza del giovane

Nella nota del procuratore si legge che quest’ultima risulta compatibile con quella della persona travisata ripresa dalle telecamere al momento del deposito della busta e dell’innesco della bombola di gas, avvenute intorno alle 23.28 del 30 maggio, e con quelle del rientro a casa di Cappellari, inquadrato alle 23.11 poi alle 23.35 mentre filma con il cellulare le fasi finali dello spegnimento dell’incendio, passando dal retro dell’abitazione.

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