Ema (Ue): via libera a 12 farmaci e aggiornamento di vaccini Covid

Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea dei medicinali ha raccomandato l’approvazione di dodici medicinali, tra cui il primo trattamento per adulti affetti da degenerazione maculare senile neovascolare somministrato attraverso un impianto ricaricabile inserito chirurgicamente nell’occhio e progettato per rilasciare nel tempo il farmaco ranibizumab.

Parere positivo anche sull’aggiornamento della composizione dei vaccini anti Covid Bimervax, Comirnaty, Nuvaxovid e Spikevax, per renderli efficaci contro la nuova variante XFG del virus nella campagna vaccinale 2026-2027.

Via libera poi al primo farmaco orale, icotrokinra, per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti e negli adolescenti a partire dai 12 anni: è il primo medicinale che agisce sul recettore proteico dell’interleuchina-23, riducendo così l’infiammazione e i sintomi associati alla malattia.

Tre approvazioni per l’autorizzazione all’immissione in commercio riguardano farmaci per il trattamento di adulti con ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista, condizioni che causano elevati livelli di colesterolo nel sangue: lerodalcibep, obicetrapib/ezetimibe e obicetrapib.

Linerixibat ha ricevuto un parere positivo per il trattamento degli adulti affetti da prurito colestatico, una complicanza della colangite biliare primitiva, malattia autoimmune in cui si verifica una graduale distruzione dei dotti biliari nel fegato.

Ensitrelvir, un farmaco antivirale, ha ricevuto un parere positivo per la profilassi post-esposizione al Covid-19.

Il comitato ha inoltre raccomandato un trattamento per l’adrenoleucodistrofia cerebrale, una rara malattia genetica che colpisce il cervello, generalmente durante l’infanzia. Via libera anche a un biosimilare (pegfilgrastim) e tre generici (riociguat, ruxolitinib emifumarato e tafamidis). Altri otto farmaci sono stati raccomandati per l’estensione delle indicazioni.

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