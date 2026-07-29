Attacco a nave iraniana, Araghchi: ‘Kiev paghi i danni’

L’IRAN CHIEDE I DANNI ALL’UCRAINA

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi: “Qualsiasi atto ostile nei confronti dei nostri cittadini o dei nostri interessi è inaccettabile, e l’Ucraina deve risarcire completamente i danni.”

Araghchi: “Il Ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, in una conversazione telefonica con me, ha assicurato che l’attacco alla nave iraniana è stato accidentale e che l’Ucraina non è interessata a un’escalation delle tensioni. Nemmeno l’Iran cerca un’escalation, ma ho sottolineato chiaramente che qualsiasi atto ostile nei confronti dei nostri cittadini o dei nostri interessi è inaccettabile, e che i danni e le perdite causate devono essere completamente risarciti.”

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