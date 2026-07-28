Spese militari, Tajani: chiederemo prestito Safe per 14,9 miliardi

“Abbiamo deciso di utilizzare Safe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell’anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà l’onorevole Crosetto per come investirli nell’anno successivo”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo nel dibattito nel seguito dell’informativa sugli esiti del Vertice Nato di Ankara resa col ministro della Difesa Guido Crosetto alle Commissioni Affari Esteri e Difesa di Camera e Senato. ANSA

Cos’è il Safe

(tg24.sky.it) – Il fondo Safe (Sedurity action for Europe) è stato creato dall’Unione Europea per agevolare e sostenere le spese per la Difesa dei vari Stati membri e ammonta in totale a 150 miliardi. Il regolamento che lo istituisce è entrato in vigore il 29 maggio del 2025 e di fatto rappresenta il primo pilastro del piano ReArm Europe/Prontezza per il 2030 presentato dalla Commissione europea l’anno scorso.

Lo strumento finanzia investimenti urgenti e su vasta scala nel comparto industriale e tecnologico di Difesa europea. La ripartizione del bilancio è basata sulla domanda e le erogazioni assumono la forma di prestiti a lungo termine a prezzi competitivi, che dovranno essere poi rimborsati dagli Stati membri beneficiari.