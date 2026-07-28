Omicidio a Milano, il fermato aveva aggredito un ‘City Angels’ urlando “Allah akbar”

Ahmad Abdelghani, l’egiziano fermato per l’omicidio di Alessio Borelli, trovato morto l’11 luglio a Corsico, qualche giorno prima aveva aggredito con un coltello dei City Angels e aveva cercato di rubare l’arma ad un Carabiniere, urlando ‘Allah Akbar’.

E quanto riportato nel decreto di fermo dell’uomo che proprio per questa vicenda – che risale al 6 luglio – era stato sottoposto al divieto di dimora a Milano e in provincia.

Il suo arresto era stato convaldato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Per l’omicidio di Borelli nei confronti di Abdelghani è scattata l’aggravante “di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità e di aver commesso il fatto nei confronti di persona a cui era stato legato da relazione affettiva”.

Borelli fu raggiunto da almeno sei coltellate e fu poi soffocato con una sciarpa, motivo per cui aveva l’osso joide fratturato.

ANSA – Ahmad Abdelghani, FOTO ilgiorno.it