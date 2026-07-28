No tav, Schlein: “Il governo poteva prevenire gli scontri”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

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La segretaria del PD Elly Schlein ha dichiarato che il governo poteva prevenire gli scontri avvenuti in Val di Susa (Chiomonte) e ha accusato l’esecutivo di strumentalizzare politicamente la violenza, ribadendo al contempo una netta condanna di ogni forma di scontro e la solidarietà alle forze dell’ordinel

Schlein ha definito inaccettabili e ingiustificabili le violenze di piazza, evidenziando che il Partito Democratico è estraneo a tali frange violente, estreniste, antagoniste e ne rappresenta anzi un bersaglio.

La segretaria del PD ha sostenuto che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e il ministro Matteo Piantedosi avrebbero fallito sul piano della sicurezza e cercherebbero di scaricare la responsabilità politica sulle opposizioni.

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