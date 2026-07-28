Medjugorje, incendiato altare e imbrattate due statue della Madonna

Il santuario di Medjugorje in Bosnia-Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l’altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate, inoltre, le statue della Madonna al Podbrdo, la Collina delle Apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje – che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna – insieme a un messaggio in polacco: “Sono degli impostori, ho le prove”.

Cosa è successo

L’incendio doloso e gli atti vandalici sono stati compiuti nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 luglio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo mentre entra nella parrocchia di San Giacomo e dà fuoco all’altare esterno situato dietro la vicina chiesa di Sveti Jakov (San Giacomo). L’incendio è stato rapidamente domato e non si è propagato alla chiesa, ma ha causato danni materiali all’altare, recentemente ristrutturato.

Il santuario, fa sapere una nota ufficiale, “rimane aperto a tutti i pellegrini. Il programma di preghiera si svolge regolarmente e tutti gli ambienti vengono rapidamente puliti e preparati affinché possano tornare a essere un luogo di preghiera e di incontro con il Signore per intercessione della Regina della Pace”.

La statua della Madonna è stata imbrattata con vernice spray nera, che ha coperto il volto, il busto e parte del mantello della Vergine. Inoltre, sul basamento è stata lasciata la scritta in inglese “Devil in a skirt”, traducibile come “Il diavolo con la gonna” o “Il diavolo vestito da donna”. Sulla recinzione, accanto al monumento, è stato appeso lo striscione contro le veggenti.

Nelle stesse ore è stata deturpata anche la Croce Blu, altro luogo simbolico per i pellegrini di Medjugorje. Anche qui, la statua della Madonna è stata imbrattata con vernice nera, mentre su una lapide è comparsa la parola “Evil”, cioè “male” o “malvagità”.

www.tgcom24.mediaset.it