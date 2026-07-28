Orrore a Marsiglia, 5 corpi di neonati morti rinvenuti in un’abitazione

Orrore a Marsiglia. Cinque corpi di neonati morti sono stati rinvenuti nell’abitazione di una coppia a Orange, in Francia

Secondo quanto appreso da fonti concordanti, la polizia ha ritrovato i resti di neonati nell’abitazione di una coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all’interno di scatole di cartone, secondo la stessa fonte.

Il marito ha segnalato l’accaduto alle autorità ai sensi dell’articolo 40. È intervenuta la polizia, che ha perquisito l’abitazione della coppia; nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti dei feti all’interno di sacchetti di plastica, a loro volta riposti in alcune scatole. La coppia ha già due figli, di otto e dodici anni.

La negazione della gravidanza, i resti rinvenuti dal padre

Secondo una fonte vicina all’inchiesta che ha parlato con Le Parisien, lunedì sera una donna nata nel 1994 ha dato alla luce il suo terzo figlio, dopo aver vissuto un terzo caso di negazione della gravidanza. Allertato dalla situazione – e per ragioni ancora ignote – l’ospedale di Orange ha segnalato il caso alle autorità. Successivamente, gli agenti di polizia si sono recati presso l’abitazione della coppia; è stato proprio mentre ispezionava alcuni scatoloni che il padre avrebbe rinvenuto i resti di cinque bambini. La Procura di Carpentras non ha risposto alle richieste di commento.

www.ilmessaggero.it/mondo