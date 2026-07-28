L’ANPI testimonial della fede cattolica

di Augusto Sinagra – Un certo Gianpiero Palmieri, Arcivescovo di Ascoli Piceno e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana (quella presieduta dal non felicemente noto Cardinale bergogliano Matteo Zuppi), pare che abbia dichiarato “Non possiamo non dichiararci antifascisti” e questo perché, secondo questo strano Arcivescovo, “Dio, patria e famiglia sono in contraddizione con il Vangelo. La nostra identità si trova nella Costituzione, piena di Vangelo, figlia della Resistenza”.

La serietà suggerirebbe di non perder tempo a commentare tali manifeste stramberie, ma questo individuo ha superato la misura.

Questo soggetto sostiene che:

– Dio è in contraddizione con il Vangelo;

– la famiglia sarebbe anch’essa in contraddizione con il Vangelo. Ovviamente i Vangeli non parlano della Patria perché testimoniano il messaggio di Cristo e proclamano la religione cristiana che come ogni religione tende all’universalismo.

Ma c’è dell’altro: questo individuo piceno sostiene che la nostra identità cristiana non deriva dai Vangeli ma dalla Costituzione nata dalla resistenza, che sarebbe ”piena di Vangelo”.

Questo individuo non sa nulla né di Vangeli, né di Costituzione e neppure di Fascismo e dovrebbe essere, ma non è, un Pastore di anime che abusa del suo ruolo per fare bassa politica: “Non possiamo non dichiararci antifascisti”.

Dunque, per trovare Dio ci rivolgeremo all’ANPI e studieremo la Costituzione. Così pure la famiglia non ha bisogno della sacralità cristiana e neppure costituisce il nucleo fondante di ogni società: “Seminarium rei publicae“.

Questi sono i frutti avvelenati del Concilio Vaticano II. Queste sono le conseguenze causate dal falso Papa Bergoglio e dal suo successore bergogliano di sicura fede (non in senso cattolico) Leone XIV, il quale dovrà pur spiegare per quale ragione ha nominato a capo della Congregazione per la Fede un Cardinale noto come autore di libri oggettivamente pornografici.

Non è che per trovare la vera fede cattolica Dio dovremo ravanare nelle alcove?

Prof. Augusto Sinagra

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foto CEI