Germania, chiude anche l’ultimo stabilimento Playmobil

Un altro pezzo di Germania è appena morto

“Playmobil — il leggendario giocattolo “Made in Germany” che ha riempito le infanzie di generazioni — ha chiuso il suo ultimo stabilimento sul suolo tedesco dopo 57 anni. 350 lavoratori persi. Le macchine, gli attrezzi, persino le figure rimaste sono ora messe all’asta a partire da €1.

I soliti sospetti su: economia debole, inflazione, salari alle stelle, trasporti… e costi energetici che non hanno più senso. Non era inevitabile. È stata una scelta. L’energia russa a basso costo teneva un tempo l’industria tedesca competitiva. Tagliare quella linea vitale per la geopolitica del suicidio nazionale, raddoppiare le costose alternative e la racket della protezione verde, e guarda le fabbriche andarsene verso la Repubblica Ceca e Malta.

“Made in Germany” sta diventando un pezzo da museo mentre l’establishment a Berlino parla di “riforme”. Merz e la classe politica possono annunciare tutti i pacchetti fiscali che vogliono. La base industriale sta già facendo le valigie e uscendo dalla porta.

Giorno triste per la Germania. Continuato disprezzo e tradimento da parte della classe politica tedesca.”

Lo scrive The Islander su X.