Botte alla moglie anche in gravidanza, straniero rimpatriato

Era stato condannato in via definitiva per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie, più volte aggredita anche durante la gravidanza, il cittadino straniero rimpatriato dalla Polizia di Stato a Gorizia.

Revocato il permesso di soggiorno ed espulso dall’Italia per la sua pericolosità sociale, è stato prima trattenuto in un CPR e poi ricondotto nel suo Paese d’origine. Contestualmente, la vittima e i figli minori sono stati affidati a un Centro Antiviolenza per ricevere assistenza e protezione.

Lo scrive il Viminale in una nota su X.