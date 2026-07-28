Botte alla moglie anche in gravidanza, straniero rimpatriato

Era stato condannato in via definitiva per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie, più volte aggredita anche durante la gravidanza, il cittadino straniero rimpatriato dalla Polizia di Stato a Gorizia.
Revocato il permesso di soggiorno ed espulso dall’Italia per la sua pericolosità sociale, è stato prima trattenuto in un CPR e poi ricondotto nel suo Paese d’origine. Contestualmente, la vittima e i figli minori sono stati affidati a un Centro Antiviolenza per ricevere assistenza e protezione.
Lo scrive il Viminale in una nota su X.
Era stato condannato in via definitiva per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie, più volte aggredita anche durante la gravidanza, il cittadino straniero rimpatriato dalla Polizia di Stato a Gorizia. Revocato il permesso di soggiorno ed espulso dall’Italia… pic.twitter.com/W4gEfQQg15
— Il Viminale (@Viminale) July 28, 2026