Attentato Berlino, gay street Palermo: “Vietare accesso a chi indossa il burka”

ImolaOggi CRONACA, News 2026

gay street Palermo

Dopo il tragico attentato terroristico a Berlino, la Gay street di Palermo chiede al Comune di vietare l’accesso alla strada da parte di chi indossa il burka per questioni di sicurezza

È quanto si legge in un comunicato dalla Gay street di Palermo spiegando che la città “è piena di donne con il volto coperto: coprirsi il volto in Italia è vietato dalla legge, non capiamo perché alle donne musulmane questo debba essere concesso” mentre “la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni culto religioso”.

Tutta la comunità Lgbtq+, prosegue la nota, è sotto attacco da estremisti fascisti in ogni parte del mondo e ora anche da terroristi islamici. Il Comune prenda subito provvedimenti per garantire la messa in sicurezza della Gay street di Palermo e di tutta la comunità Lgbtq della città e delle migliaia di turisti gay che frequentano la Gay street”.

Poi proseguono: “Abbiamo risolto da soli con il dialogo e il confronto gli atti vandalici subiti pochi giorni dopo l’inaugurazione con le bande di ragazzi del quartiere che strappavano le bandiere raimbow e offendevano i frequentatori della Gay street”.

www.tgcom24.mediaset.it

Berlino, furgone sulla folla al Pride: un morto e 16 feriti

Share

Articoli correlati

Nave da crociera Lgbt

Nave da crociera Lgbt, dopo la Turchia negato attracco anche in Egitto

nave Scarlet Lady crociera Lgbt

La Turchia vieta l’attracco alla crociera Lgbtq: “Motivi morali”

Flotilla per Gaza

Flotilla, coordinatore tunisino si dimette: “Ci sono attivisti Lgbtq+ a bordo”