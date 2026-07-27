GLI USA E I FERTILIZZANTI RUSSI
Negli Stati Uniti, nei primi cinque mesi del 2026, le importazioni di fertilizzanti russi sono aumentate fino a un valore storico massimo per questo periodo, superando il miliardo di dollari. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti, citando i dati della dogana americana.
Si sottolinea che, di conseguenza, la Russia è diventata il secondo più grande fornitore di fertilizzanti sul mercato statunitense. Tra i primi tre principali esportatori figurano anche il Canada (1,8 miliardi di dollari) e l’Arabia Saudita (318,3 milioni di dollari).
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