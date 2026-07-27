Roma, uomo trovato in una pozza di sangue al campo Rom di via dei Gordiani

Giallo nel campo rom di via dei Gordiani, nella zona di Villa de Sanctis, dove domenica pomeriggio un 53enne è stato trovato in un lago di sangue e in stato di incoscienza. La vittima – italiano e non residente nell’area – è stato immediatamente soccorso è trasportato in ospedale, dove attualmente è ricoverato. I fatti sono accaduti domenica 26 luglio.

Uomo trovato in una pozza di sangue nel campo rom

L’uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato accompagnato all’ospedale San Giovanni. A trovarlo gli agenti della polizia locale, impegnati nel servizio quotidiano di piantonamento della baraccopoli. Sono in corso le indagini per mettere in fila i pezzi del puzzle. In particolare, i caschi bianchi del gruppo Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) stanno cercando di capire chi fosse il ferito e i motivi che lo hanno portato all’interno del campo. Un contesto dove, ad aprile, ci sono state scene da far west con baracche incediate dopo la lite tra famiglie. Un pandemonio dove vennero investiti una donna e un poliziotto.

Il sindacato: “Piantonamenti sono servizi di ordine pubblico”

Sul tema della sicurezza nelle baraccopoli è intervenuto il Sulpl, Sindacato unitario lavoratori polizia locale che per voce del segretario romano, Marco Milani, ha osservato: “Dopo il lancio di sassi nei confronti degli agenti, gli spari sulle auto di servizio, le fughe notturne dall’interno del campo di persone seminude con polsi e caviglie legati da filo di ferro, questo ennesimo intervento della polizia locale dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, come i piantonamenti nei campi costituiscano veri e propri servizi di ordine pubblico.

La recente sottoscrizione del contratto degli enti locali – è stato spiegato – evidenzia ancora una volta l’inadeguatezza dello stesso per dei lavoratori che svolgono a tutti gli effetti il ruolo di forza di polizia ad ordinamento locale, forza di polizia che pur essendo presenza territoriale prevalente, nella Capitale e nelle grandi metropoli, ancora non vede il pur promesso riconoscimento da parte del Governo”.

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