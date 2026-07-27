Tajani: “Italia bersaglio di una rete internazionale di violenti”

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Tajani

“Congratulazioni alla polizia di Stato per il fermo di quattro antagonisti stranieri accusati di aver partecipato agli assalti in Val di Susa”. Lo afferma il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.

“È encomiabile il lavoro che stanno compiendo le forze dell’Ordine, a cui rinnovo la solidarietà per i feriti negli attacchi di sabato. Ancora una volta emerge come l’Italia sia bersaglio di una rete internazionale che comprende attivisti violenti provenienti da tutta Europa. È una situazione grave e anomala che definisce l’entità della sfida costante che il governo affronta per garantire sicurezza e ordine pubblico”, ha aggiunto.

Shlein: opposizioni bersaglio dei violenti

Ci troviamo davanti a un governo i cui esponenti strumentalizzano fatti violenti per buttarli addosso alle opposizioni, nonostante sappiano che non abbiamo nulla a che fare con quelle frange violente, di cui siamo bersagli.

Perché strumentalizzano per accusarci di connivenze? Ci facciamo le domande giuste, invece di strumentalizzare ogni fatto per fini politici? Istituzioni e politica dovrebbero lavorare insieme per isolare la violenza.  ANSA

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