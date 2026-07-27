Violenze No tav a Chiomonte, danni per un milione di euro

“Un milione di danni al cantiere di Chiomonte”, la prima stima dopo assalto No Tav

Identificate dalla polizia 436 persone per gli scontri di ieri alla protesta dei No Tav in Val di Susa, di cui una parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Le loro posizioni sono ora al vaglio sia dal punto di vista amministrativo che penale. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna.

La gravità degli accadimenti ha suscitato un’immediata ed enorme eco politica. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha contattato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.

Le parole del questore di Torino

“Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo”. Così al Tg1 Massimo Gambino, questore di Torino, il giorno dopo gli scontri ai cantieri della Tav. “Si è verificata una escalation di azioni di guerra – dice il questore – Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia”.

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